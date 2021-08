Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ar putea aduce sub control Covid-19 pana la inceputul anului viitor, fiind posibil ca aprobari pe scara mai larga a vaccinurilor sa aiba loc in saptamanile urmatoare, a declarat dr. Anthony Fauci, cel mai reputat specialist american in boli infectioase, la o zi dupa aprobarea completa…

- FDA a autorizat complet vaccinul anti-COVID produs de Pfizer-BioNTech. Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a acordat luni aprobare completa utilizarii vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, informeaza CNN, citat de RADOR. Directorul Institutului pentru Alergii…

- Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer/BioNTech a primit autorizare deplina din partea Administrației pentru Medicamente și Alimente (FDA) din Statele Unite, masura care ar putea deschide ușa pentru mai mulți angajatori de a le cere salariaților sa se imunizeze impotriva coronavirusului, anunța USA…

- Daca nu se vor vaccina anti-COVID suficienți oameni, exista riscul apariției unor variante mult mai periculoase și rezistente in fața vaccinurilor, avertizeaza dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase din SUA, potrivit CNN . Declarația epidemiologului american,…

- Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration – FDA) din Statele Unite a avertizat luni cu privire la „un risc crescut” de a dezvolta sindromul Guillain-Barre, o afectiune neurologica rara, asociat cu vaccinul impotriva COVID-19 de la Johnson & Johnson, potrivit G4media. Autoritatile…

- Varianta Delta a Covid, identificata pentru prima data in India, a fost detectata in 74 de țari și continua sa se raspandeasca rapid, pe fondul temerilor ca va deveni tulpina dominanta la nivel mondial, informeaza The Guardian . Focarele tulpinii principale a Delta, dar și subtulpinile confirmate in…

- Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration - FDA) din Statele Unite a aprobat medicamentul Aducanumab, dezvoltat de compania Biogen, ca prim tratament al uneia dintre cauzele de baza ale maladiei Alzheimer, in pofida controverselor legate de rezultatele neconcludente ale…

- Moderna a anunțat luni ca a cerut Agenției Europene pentru Medicamente autorizarea condiționala a vaccinului sau anti-Covid pentru administrare in randul adolescenților, relateaza Reuters . Compania a anunțat de asemenea luni ca a depus o cerere in acest sens și la Health Canada și ca va cere autorizarea…