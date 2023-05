Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala a Energiei nu se asteapta ca deciziile G7 pentru contracararea evitarii plafoanelor de pret impuse energiei rusesti sa schimbe situatia aprovizionarii cu titei si produse petroliere, a afirmat directorul general al IEA, Fatih Birol, transmite Reuters. CITESTE SI BREAKING…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri drastice impotriva importurilor de carburanți indieni produși din petrol rusesc, a declarat șeful diplomației europne, Josep Borrell, intr-un interviu pentru Financial Times, citat de CNN și Reuters.In ultimul an, dupa ce Moscova a declanșat invazia in Ucraina,…

- Va fi foarte dificil pentru Europa sa-si reumple capacitatile de stocare a gazelor la nivelul de anul trecut. Asta dupa ce continentul a incheiat sezonul de iarna cu rezerve relativ scazute, a avertizat marti gigantul rus Gazprom, citat de Reuters și Agerpres. In 2022, UE a investit semnificativ in…

- Ucraina isi poate relua exportul de energie electrica dupa o pauza de sase luni, avand in vedere succesul reparatiilor efectuate dupa atacurile repetate ale Rusiei, a declarat vineri ministrul Energiei, Herman Haluscenko, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Veniturile realizate de Rusia din exporturile de petrol si gaze au scazut cu aproape 40% in luna ianuarie, pe masura ce plafoanele de preturi si sanctiunile occidentale au redus veniturile generate de Moscova de pe urma celor mai profitabile exporturi ale sale, a anuntat marti Agentia Internationala…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei, turcul Fatih Birol, a avertizat miercuri Uniunea Europeana (UE) si guvernele europene in legatura cu "excesul de incredere" dupa ce au depasit aceasta iarna fara mari probleme in privinta aprovizionarii cu energie si a afirmat ca urmatoarea…

