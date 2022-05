Faţadele a patru clădiri emblematice din Constanța vor fi iluminate arhitectural pentru atragerea turiştilor Fatadele a patru cladiri emblematice din municipiul Constanta sunt iluminate arhitectural timp de o luna, contribuind astfel, prin crearea unor experiente vizuale de neuitat, si la atragerea turistilor, a informat, luni, administratia locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a declarat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este deja activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Cei patru delfini si cei trei lei de mare adusi din Ucraina au ajuns, miercuri seara, la Delfinariul din Constanta, acestia fiind pusi in bazine separate. Noii delfini nu vor interactiona cu cei doi delfini aflati aici cel putin o luna de zile, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Se inchide traficul pe Autostrada Soarelui, sensul București – Constanța, timp de patru nopți, in intervalul luni - joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Nivelul cel mai ridicat de fericire a tinerilor romani este inregistrat in Iasi, in timp ce valoarea cea mai redusa este in Constanta, iar pe o scara de la 1 la 10, media nivelului de fericire a tinerilor din Romania este de 6,69, arata un studiu de specialitate, publicat cu ocazia Zilei Tineretului.…

- Companiile au inceput sa implementeze planurile de revenire progresiva a angajatilor la birou, iar in domeniul imobiliar exista deja o preocupare constanta pentru sustenabilitate, arata o analiza publicata, marti, de o companie specializata in servicii imobiliare oferite mediului antreprenorial.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, la Constanta, ca Romania nu este intr-un colaps economic, explicand ca exista inflatie, dar tara nu are o problema cu somajul pana la acest moment, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Garda de Mediu incearca rezolvarea situatiei cauzate de depozitul ilegal de deseuri de la marginea localitatii Cogealac, judetul Constanta, iar in ultimele luni primaria a fost sanctionata cu amenzi in valoare de 85.000 de lei si a fost facuta si o sesizare penala pentru rezolvarea acestei situatii,…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei" Constanta vine in sprijinul pacientilor care sufera de boala Parkinson cu doua variante de tratament noi, de ultima generatie, gratuite si care le pot asigura o viata aproape de normalitate, au informat, vineri, reprezentantii unitatii…