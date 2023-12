Fațada Palatului Parlamentului se darama, iar zone de jur imprejurul celei mai mari cladiri din Europa devin „periculoase”. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a luat act, luni, de o informare privind faptul ca exista probabilitatea extrem de ridicata ca desprinderile necontrolate ale elementelor de placare a fatadei imobilului Palatul Parlamentului sa produca accidente soldate cu […] The post Fațada Palatului Parlamentului sta sa cada. Masurile urgente pentru evitarea „pierderilor de vieți omenești” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…