Stiri pe aceeasi tema

- Decizie șoc in cazul lui Gheorghe Vladan, autorul masacrului de la Perla. Tribunalul Giurgiu a admis cererea sa de inlocuire a detenției pe viața, dand startul unor reacții cutremuratoare! Cand ar putea ieși, de fapt, din penitenciar și ce spun soțul femeii ucise cu brutalitate la coafor?

- Asasinul de la Perla ar putea scapa din inchisoare. Gheorghe Vladan ar putea fi un om liber in doar șapte ani. Tribunalul Giurgiu a admis cererea acestuia de inlocuire a detenției pe viața cu 25 de ani de inchisoare. Asta inseamna ca, la un moment dat, fostul angajat al MAI ar putea sa ceara liberarea…

- Gheorghe Vladan, autorul masacrului de la Perla, ar putea sa fie eliberat in doar șapte ani. Tribunalul Giurgiu a admis cererea acestuia de inlocuire a detenției pe viața cu 25 de ani de inchisoare, motiv pentru care barbatul ar putea sa fie eliberat, potrivit Antena 3.

- Surse din Penitenciarul Giurgiu susțin ca Gheorghe Vladan lucreaza in arest, este foarte liniștit și apreciat de colegii de detenție. Practic, pentru personalul inchisorii e greu de inchipuit ca barbatul pe care il cunosc ar fi putut comite crimele cumplite din coaforul Perla. Dar faptele sunt de neșters.…

- Georgiana avea pe-atunci 19 ani.Era cu trei luni inainte de bacalaureat. 5 martie 2012. Vorbise cu mama ei dupa pranz și s-au ințeles ca ea va merge sa cumpere marțișoare. „A fost un șoc sa știi ca vorbești cu mama ta și peste trei ore sa afli ca nu mai este”, a povestit tanara. Mariana Bendre, mama…

- # Rechizitoriu. Cum a fost amenintata familia martorului in dosarul fratilor care au omorat in bataie un om de afaceri la Merisani Pe 19 noiembrie, la Judecatoria Pitești va incepe un proces in care o intreaga familie a fost pusa sub acuzare in dosarul omului de afaceri omorat in bataie in trafic, in…

- Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei vor cerceta cazul unui preot din judetul Iasi care a eliberat unei persoane o recomandare necesara completarii unui dosar pentru eliberarea unui permis de port arma. Reactia vine dupa ce, in spatiul public, a aparut o fotografie cu un document eliberat…

- Barbatul desfigurat de “gorilele” lui Mario Iorgulescu a reusit sa “aranjeze” la DIICOT un dosar de trafic de droguri, insa totul a luat o turnura neasteptata dupa ce au aflat judecatorii.