- Dupa soluționarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat, Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina se mandrește cu o noua eleva cu media 10 - Diana Constantin, absolventa a clasei a XII-a B, profilul Matematica - Informatica, diriginte profesor Natalia Constantin. Este a patra eleva a acestei…

- Alina Duca, o eleva de liceu din Pascani, a castigat trei ani la rand concursul national de matematica „Nicu Serban“, iar acum se pregateste pentru Campionatul Mondial de Robotica. Isi gaseste insa timp si pentru colegii mai mici, carora le preda informatica.

- Autoritatea Rutiera Romana – Agenția Teritoriala Brașov are un nou șef. George Antohe l-a inlocuit la conducere pe Constantin Crivineanu. A absolvit Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Bacau și este absolventul Facultații de Autovehicule Rutiere din Brașov. A fost șef serviciu tehnic la RATBV…

- Incendiul s-a manifestat pe 200 mp din gospodarie, dar si la anexe. Citeste si: Au crescut inundatiile in Bacau! Autoritatile au dat drumul la baraje Patru persoane au suferit arsuri și au fost duse la CPU Moinesti. Conform ISU Bacau, este vorba despre un barbat de 38 de ani, care are…

- Carina Andreea Ivu (16 ani), eleva in clasa XI-a la Colegiul National „Gheorghe Vranceanu“ din Bacau, a lasat deoparte sevaletul pentru a realiza picturi digitale, reunind astfel cele doua mari pasiuni ale sale: informatica si arta.

- Alexandra Beresteanu, eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Gheorghe Vranceanu“ din Bacau, a devenit atat de pasionata de informatica si de cercul de studiu din care face parte incat isi dedica voluntar timpul pentru a-i ghida pe colegii din anii mai mici in tainele disciplinei.

- Sanziana Iliescu, eleva in clasa a X-a la Colegiul National „Ferdinand I“ din Bacau, este pasionata de matematica si fizica si exceleaza la invatatura: a absolvit clasele V-VIII cu media 9,99, iar in clasa a IX-a si in primul semestru din a X-a a avut media 10.