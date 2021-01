Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman are din nou parte de mari emoții. Dincolo de problemele de sanatate ale mamei sale, pentru care-și face griji constant, aceasta a ajuns din nou in spital cu singura sa fiica. Ce a pațit Isabela? Oana Roman, din nou in spital cu fiica ei. Ce probleme de sanatate are micuța? Oana Roman nu […]…

- Desparțirea Oanei Roman de Marius Elisei este unul dintre subiectele momentului in showbiz-ul autohton. Chiar daca intre cei doi au mai existat certuri in trecut, nimeni nu se aștepta sa se ajunga la o desparțire definitiva dupa o relație de peste șapte ani. Primele zvonuri legate de desparțirea dintre…

- La sfarșitul anului trecut, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Recent, Marius a facut primele declarații dupa separare. Potrivit Click! , Marius locuiește singur de doua saptamani și, deși s-a speculat ca s-ar fi separat…

- Sarbatorile de iarna au venit pentru Oana Roman și cu surprize mai puțin placute. Chiar cu cateva zile inainte de Craciun, Oana anunța pe rețelele de socializarea ca ea și soțul ei, Marius Elisei, nu mai sunt impreuna . Daca in momentul respectiv, Oana nu a dat prea multe amanunte legate de motivul…

- Pe pagina sa de Instagram, Oana Roman a postat un mesaj pe tema desparțirii de Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman a spus care crede ea ca este motivul pentru care cuplurile se despart. Oana Roman, mesaj subtil dupa Craciun Chiar inaintea sarbatorilor de iarna, Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit…

- Oana Roman a tras zilele trecuta o sperietura groaznica dupa ce fetița ei, Isabela (6 ani), a inceput sa se simta rau. Micuța acuza dureri de burta (simptom de COVID-19 in randul copiilor), iar Oana a decis sa o duca pe fata la doctor pentru a se asigura canu este vorba despre vreo posibila infectare…

- Oana Roman a trecut prin momente dificile, dupa ce a ajuns la spital cu fiica sa! Vedeta le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socialziare ce s-a intamplat cu micuța Isa, dar cel mai important, care este diagnosticul pus copilei.

- In urma cu cateva ore, Oana Roman le-a transmis internauților ca a ajuns cu fiica ei la medic. Ba mai mult, vedeta le-a impartașit fanilor cateva imagini din cadrul clinicii, dezvaluindu-le și motivul pentru care au apelat la doctor.