Stiri pe aceeasi tema

- Un expert în securitate cibernetica a descoperit o vulnerabilitate în WhatsApp Web (varianta pentru desktop a aplicatiei) care ar fi permis accesul la fișierele private ale utilizatorilor, relateaza Daily Mail, citat de Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Kate Middleton a fost „certata” de o fetița in varsta de 3 ani, in timp ce se afla intr-o vizita oficiala in Țara Galilor. Ducele și ducesa de Cambridge le-au intalnit pe Rhian Costello și fiica sa, Annabel, in timpul unei vizite regale in Swansea, Țara Galilor. Iar micuța era entuziasmata ca va vedea…

- Jordan Coomer cade secerata la pamant defiecare data cand rade. Adolescenta de 15 ani din Indiana, SUA, sufera decataplexie, o complicație a narcolepsiei, din pricina careia mușchii iiparalizeaza de fiecare data cand trece prin emoții puternice sau cand rade,scrie Daily Mail.Jordan nu trebuie sa rada…

- Brad Pitt și Jennifer Aniston au participat, duminica noapte, la gala premiilor SAG, ce a avut loc in Los Angeles, California. Aici, cei doi au fost surprinși in diverse ipostaze care au dat de ințeles ca cei doi sunt mai mult decat prieteni. Deși nu au aparut impreuna pe covorul roșu, cei doi și-au…

- Tammy Hembrow are 25 de ani, e din Australia și a devenit o vedeta pe Instagram, rețea de socializare unde are peste 10 milioane de fani. Pasionata de fitness, Tammy are forme de invidiat, așa ca nu e o surpriza ca pozele ei primesc sute de mii de aprecieri. In plus, ea primește și mii de mesaje private…