Fata lui Bursucu, mesaj inedit cu o zi înainte de nuntă. Ce i-a spus vedetei Kanal D Adio, Burlacie! Bursucu se insoara sambata, 14 octombrie, cu aleasa vieții lui, Andreea, cea alaturi de care formeaza o relație de mai bine de 11 ani. Cu toate acestea, prezentatorul de la Kanal D are mari emoții pentru ziua cea mare. Iata ce mesaj i-a transmis fiica lui, cu o zi inainte de nunta. Bursucu […] The post Fata lui Bursucu, mesaj inedit cu o zi inainte de nunta. Ce i-a spus vedetei Kanal D appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursucu de la Kanal D a facut marele anunț pe rețelele sociale. Jurnalistul urmeaza sa se casatoreasca cu partenera lui de peste un deceniu, pe nume Andreea, in viitorul foarte apropiat. „Peste 4 zile imi vei deveni mireasa!”, este mesajul transmis de vedeta pe contul sau de Instagram. Foto Bursucu…

- Fanii deja ii simt lipsa indragitei vedete, dupa ce emisiunea prezentata de ea a fost scoasa din grila postului TV cu care a colaborat timp de un deceniu. Se mai intoarce Teo Trandafir la Kanal D? Vedeta, declarație surprinzatoare. Prezentatoarea a ramas fara emisiune Dupa zece ani de colaborare cu…

- Lavinia Pirva a intrat in vizorul fanilor dupa ce a postat mai multe fotografii cu ea singura din vacanța. Absența lui Ștefan Banica Jr. nu a trecut neobservata. Mai mult, acest lucru i-a determinat pe fanii vedetei sa se intrebe daca au aparut cumva probleme in casnicia acestora. Fanii vedetei au intrat…

- In urma cu 10 ani, Teo Trandafir revenea pe micul ecran, intr-o nou praducție, difuzata de Kanal D. Din 2013 și pana in toamna acestuia an, una din cele mai iubite vedete TV le intra in casa romanilor. Dar, spre regretul acestora, emisiunea a fost suspendata și scoasa din grila. Mulți s-au intrebat…

- Adrian Sana, soțul Ancai Serea, i-a stricat nunta unei tinere. Visul femeii s-a ruinat definitiv dupa gestul facut de cunoscutul artist. Așadar, ce i-a facut Adrian Sina unei mirese. Femeia a povestit revoltata: „Mi-am cerut scuze”. Cum i-a stricat Adrian Sina nunta unei tinere. Ce i-a transmis artistul…

- Este fericire mare in familia Antena 1. Un personaj indragit de public a facut nunta! Tanara s-a casatorit in secret, surprinzandu-și admiratorii cu imagini de la marele eveniment. Nunta mare la Antena 1 A acceptat o provocare pe care puțini ar indrazni sa o traiasca, din dorința de a-și cunoaște sufletul…

- Nunta lui Smiley și a Ginei Pistol a fost un eveniment la care au participat majoritatea artiștilor de renume din Romania, dar și multe alte persoane apropiate celor doi. Totuși, la aproape trei luni de la marea petrecere, frumoasa Gina a postat un mesaj care i-a pus pe ganduri pe internauți. Ce mesaj…

- In timp ce romanii priveau cu admirație imaginile fabuloase de la nunta lui Dani Oțil, s-a aflat ca alta vedeta din showbiz-ul de la noi din țara s-a casatorit in secret. Blonda a confirmat ca ea și alesul inimii sale au spus marele DA in fața ofițerului starii civile. Ce vedeta s-a casatorit in secret…