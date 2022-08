Fata de la cimitir. De fapt, pentru deplina corectitudine, e fata de langa cimitir. Acolo, in coasta acestui loc, isi avea, pe cand eram copii, casa. Dar bunica, Dumnezeu s-o ierte, asa zicea, de fiecare data, cand ea venea la mine, dintr-un capat al satului in celalalt, ca sa ii dau temele pe cateva zile: „vezi ca iar a venit fata aia de la cimitir. Ce mai vrea? Ai grija sa nu-ti faca vant la vale! Mai rupe-o si mai rareste-o cu ea!” Mai toti parintii si bunicii care se ocupau de odraselele lor nu o placeau pe fata de la cimitir. Injura birjareste pe toata lumea, inclusiv pe preotul care, cine…