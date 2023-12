Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 64 ani, disparuta din comuna Blajeni. „La data de 21 noiembrie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brad au fost sesizați de o femeie despre…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei fete in varsta de 16 ani, disparuta de pe raza comunei Crișcior, judetul Hunedoara. „La data de 3 octombrie 2023, in jurul orei 12:00, un barbat din comuna Crișcior a sesizat polițiștii Secției de Poliție…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 12 ani, disparuta de la domiciliu. Aniela Maria Sbirn a plecat in data de 2 octombrie a.c., in jurul orei 01:00, de la domiciliul sau, situat pe strada Stejarul din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, care a disparut. Petronela-Andreea Oancea a plecat luni, 18 septembrie, in jurul orei 7:00, la școala, iar dupa terminarea cursurilor nu s-a mai intors la domiciliu,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale o cauta pe Petronela Oancea, in varsta de 13 ani. Eleva nu a mai revenit ieri acasa dupa ce a incheiat cursurile la scoala. „In data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 07:00, OANCEA PETRONELA-ANDREEA a plecat la școala, pe strada Școlii, din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. In data de 18 septembrie,... The post Minora din Timișoara, data disparuta. Nu s-a mai intors acasa de la școala appeared first on Special Arad · ultimele…

- Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unei fete de 14 ani din Dubasari, anunța Noi.md Minora este originara din satul Oxentea și a parasit domiciliul pe 2 septembrie, in timpul nopții, iar pina la moment nu se cunoaște locul aflarii acesteia. Semnalmente - par blond de lungime…