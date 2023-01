Fata de 14 ani din Sibiu, răpită din casă, a fost găsită într-o comună din județul Brașov Fata de 14 ani, luata cu forța și bagata de indivizi mascați intr-o mașina, a fost gasita intr-un imobil de pe raza localitații Vad, comuna Șercaia, județul Brașov. In urma cu cateva minute, polițiștii sibieni au depistat minora in cauza intr-un imobil de pe raza localitații Vad, comuna Șercaia, județul Brașov. Minora este in acest moment condusa la sediul I.P.J. Sibiu pentru audieri in vederea lamuririi tuturor circumstanțelor dispariției sale. Citește și: O fata de 14 ani din Sibiu a fost rapita de patru barbați mascați Cercetarile sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigații Criminale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

