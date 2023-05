Stiri pe aceeasi tema

- In data de 28 mai 2023, in jurul orei 23:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca fiica sa, MANOLE DIANA DENISA (foto), in varsta de 14 ani, din Hunedoara, in data de 28.05.2023, in jurul orei 21:00, a plecat de acasa si nu a mai revenit (și…

- La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 23.15, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Apostolache au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca fiul sau, NICOLAE CLAUDIU IONUȚ, in varsta de 13 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in cursul zilei, in jurul orei 13.30 și nu…

- O clujeanca este data disparuta, dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de marți, 25 aprilie, și nu a mai revenit.„La data de 25 aprilie a.c., in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca MIHAȘAN LOREDANA, in varsta de 50 de ani a plecat voluntar la aceeași…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care a plecat de la domiciliu și nu a revenit. „Astazi, la ora 14:30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre mama minorei despre faptul ca…

- La data de 15 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara a minorei BOȚ ELENA MARCELA, de 15 de ani, din satul Vizantea Razașeasca, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea. In noaptea de 14/15 aprilie a.c., in jurul orei 03.00,…

- Polițiștii hunedoreni efectueaza cercetari pentru depistarea unei tinere in varsta de 16 ani, data disparuta de femeia la care se afla in plasament. „La data de 3 aprilie, in jurul orei 14:15, la sediul Poliției Municipiului Lupeni s-a prezentat o femeie din municipiul Lupeni care a reclamat faptul…

- La data de 27 martie a.c, in jurul orei 20.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita COROIAN MARIA, in varsta de 73 de ani, din Cluj-Napoca, nu s-a intors pana in prezent la domiciliu, dupa ce s-ar fi deplasat in cursul acestei zile pe raza municipiului. SEMNALMENTE–…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 14 ani disparuta din Chizatau, județul Timiș. „In data de 20 martie 2023, in jurul orei 20:00, Ilioi Cristina-Maria ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau, intr-o…