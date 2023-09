Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 11 ani din municipiul Hunedoara a fost batuta in curtea unui liceu din localitate de catre alte doua tinere adolescente, cu varstele de 12 si 13 ani, pe fondul unor discutii in contradictoriu, in cauza fiind deschisa o ancheta penala pentru loviri sau alte violente, a informat, miercuri, Inspectoratul…

- Inca un accident deosebit de grav s-a produs pe soselele din vestul tarii in aceasta seara. Doua autoturisme s-au ciocnit la limita dintre judetele Hunedoara si Arad. In urma accidentului doua victime se afla in coma. Accidentul s-a produs dupa ora 20, pe DN 76, intre localitatile Ocisor (Hunedoara)…

- Accident in vestul țarii, un barbat a fost lovit pe trecerea de pietoni. La data de 18 august 2023, in jurul orei 09, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Libertații, din Hunedoara, a surprins și accidentat ușor un...

- Politistii rutieri din Hateg, impreuna cu cei ai Secției 7 Poliție Rurala Baru, din judetul Hunedoara, au efectuat o razie in urma carora au acordat 34 de amenzi in valoare de 29.580 de lei. 14 permise de conducere au fost retinute, din care 13 pentru depașirea limitei legale de viteza și unul pentru…

- Dupa ce zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse de grindina, in zona de nord a țarii, sudul s-a topit, vineri, sub canicula, iar sambata noapte a fost prapad in vestul țarii. S-a rupt cerul, a plouat cat intr-o luna și vantul a maturat tot ce a gasit in cale. Sute de localitați din Arad,…