Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, miercuri seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Lugoj, in zona localitații Iosifalau. O femeie a murit dupa ce a vrut sa traverseze drumul național și a fost lovita de un autoturism. Victima a fost proiectata pe sensul opus de mers unde a fost lovita de alte mașini. Accidentul s-a produs…

- Accident cumplit. O femeie a fost lovita de patru masini in timp ce traversa strada Accident grav, miercuri seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Lugoj, in zona localitații Iosifalau. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE O femeie…

- O femeie in varsta de 70 de ani din Belint se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital din Timisoara dupa ce a fost lovita de un camion. Accidentul s-a produs sambata, in centrul localitatii Belint, cand soferul autocamionului intentiona sa vireze la stanga de pe drumul principal pentru a ajunge…

- O farmacista in varsta de 32 de ani, din localitatea doljeana Malu Mare, a fost lovita pe o trecere de pietoni din centrul comunei Bradesti, același județ, informeaza theworldnews.net. Accidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de 16 decembrie, dar imaginile surprinse de camerele de supraveghere din…

- O femeie și-a vazut moartea cu ochii, astazi, cand traversa strada. Aceasta a devenit victima unui accident rutier, dupa ce a fost izbita din plin de un autoturism, la Timișoara. Accidentul s-a produs in Calea Torontalului. Vinovat, un șofer in varsta de 31 de ani, circula pe Torontalului, dinspre Grigore…

- O tanara in varsta de 17 ani din Bobalna se afla in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina pe raza localitații Sanicoara. Accidentul s-a petrecut aseara in jurul orei 18:40. Un conducator auto – cetațean german in varsta de 82 de ani – in timp ce se deplasa pe DN1C nu a acordat prioritate…

- O femeie a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni.Accidentul s-a petrecut aseara, 11 noiembrie, in orașul Comrat.Șoferu se afla la volanul unei mașini de model Opel Zafira, scrie gagauzinfo.md.

- O tanara a fost lovita de un camion chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc, ieri, in centrul orasului Comrat. Potrivit gagauzinfo.md, in urma impactului, victima a fost transportata la spital. Aceasta s-a ales cu o fractura la picior.