Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Miro, creator de moda, specialist in design si om de afaceri, un reprezentant de seama al modei spaniole, a murit joi la varsta de 74 de ani, au anuntat surse din anturajul familiei sale, citate de EFE. Potrivit surselor, Antonio Miro a suferit un atac de cord in urma cu sase zile…

- Dolce&Gabbana va renunta sa foloseasca blanuri naturale in colecțiile sale Grupul italian de lux spune ca noua regula se va aplica de anul acesta. Și alte case celebre, precum Armani, Prada și Versace, au anunțat ca au renunțat la blanurile naturale. Cel mai vechi si mai traditional material in istoria…

- Dolce&Gabbana va renunta la folosirea blanurilor naturale in toate colectiile sale incepand din acest an, a anuntat casa de moda italiana intr-un comunicat redactat in comun cu organizatia pentru drepturile animalelor Humane Society International, informeaza Reuters. "Intregul sistem din…

- Comisia Europeana a anunțat luni deschiderea unei “investigații aprofundate” asupra practicilor comerciale ale casei de moda Pierre Cardin și ale licențiatului sau, grupul german Ahlers, pentru a stabili posibile incalcari ale regulilor comunitare in materie de concurența. Executivul UE analizeaza daca…

- S-a lansat noul sezon Euphoria. Cum s-au imbracat vedetele pe covorul roșu! Serialul Euphoria se bucura de un foarte mare succes, mai ales in randul reprezentanților Generației Z. Dupa o pauza mai lunga in contextul pandemiei, iata ca s-a lansat in sfarșit un nou sezon pe HBO. Evenimentul de lansare…

- Ne aflam in fața celui de-al doilea Craciun pandemic. Din cauza restrictiilor din toata lumea, Mos Craciun s-a mutat din nou in online și vorbește cu prichindei din toata lumea pe Zoom pentru a le afla dorințele de Craciun. La fel ca anul trecut, cand mulți dintre noi am luat masa pe Zoom cu rudele…

- Designerul american Virgil Abloh, creator al colectiilor pentru barbati Louis Vuitton și fondator al label-ului Off-White, a murit duminica la varsta de 41 de ani. Suferea de cancer, a anunțat grupul LVMH, compania-mama din care face parte casa Louis Vuitton. „Grupul LVMH, Casa Louis Vuitton si Off-White…