Farul – Universitatea Craiova 2-0 | Promisiuni multe, prestație slabă Universitatea Craiova a plecat cu mult optimism spre Constanța, fiind convinsa ca o va prinde obosita pe Farul și va profita. Calculele de acasa nu s-au potrivit deloc duminica seara, la Ovidiu. Elevii lui Laurențiu Reghecampf au dormit in ghete in prima repriza, au incasat doua goluri rapid și dupa au atacat haotic in tentativa de a reintra in joc cu un gol. La final a fost 2-0 pentru dobrogeni, care au demonstrat ca formeaza un lot unit și puternic. La randul lor, alb-albaștrii au aratat din nou mari probleme in defensiva, dar și in ofensiva, pentru ca Mitrița a prins o zi nefasta și a lipsit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine astazi, 24 august 2023, meciul tur din play off ul Conference League 2023 2024, intalnind pe teren propriu HJK Helsinki, campioana Finlandei.Partida este gazduita, de la ora 20.00, de arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu.Play off ul este…

- Universitatea Craiova și UTA se infrunta azi, de la 21:30, in etapa #6 din Superliga, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie sa știi despre Superliga Universitatea Craiova - UTA » live de la 21:30 Live + Statistici Universitatea Craiova…

- Farul Constanta s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa ce a caștigat și returul cu Flora Tallinn din turul trei preliminar, jucat in deplasare, scor 2-0. In tur, echipa antrenata de Hagi a caștigat cu 3-0.Golurile din partida jucata in Estonia au fost marcate de Rivaldinho (min. 3) si…

- Universitatea Craiova și-a confirmat statutul de favorita in deplasarea din Moldova, impunandu-se cu scorul de 4-1 in fața nou promovatei Poli Iași. Disputa a contat pentru etapa a 5-a din Superliga. A fost un joc slab facut de Știința in primele 60 de minute, jenant pe alocuri. Jucatorii lui Reghecampf…

- CS Universitatea Craiova și FC Hermannstadt se infrunta vineri, de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1. Universitatea Craiova - FC Hermannstadt, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 27 iulie 2023, de la ora 20.30, intalnirea dintre campioanele Romaniei si Armeniei, Farul Constanta si FC Urartu.Partida conteaza pentru prima mansa a turului doi preliminar din competitia europeana Conference League.Farul manager…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța , a facut-o lata in manșa secunda a dublei cu Sheriff Tiraspol. „Marinarii“ au parasit Liga Campionilor rușinos, fiind invinși cu 3-0 de reprezentanții Moldovei. In tur, la Ovidiu, scorul a fost 1-0. La Tiraspol, Sheriff a avut 1-0 in timpul regulamentar, golul care…