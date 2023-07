Farul Constanta a invins miercuri, pe teren propriu, scor 1-0, formatia moldoveneasca Sheriff Tiraspol, in meciul tur al primului tur preliminar din Liga Campionilor. Farul a inceput tare, iar in minutul 2 campioana Romaniei și-a creat prima ocazie de gol. Mazilu a trimis spre poarta adversa, insa șutul sau a fost respins in corner. Sheriff a replicat in mingea in minutul 10, cand Aioani a respins șutul lui Garananga. Pana la pauza, Farul și-a mai creat o ocazie de gol prin Borza. Unicul gol al partidei de la Ovidiu a fost inscris de Davis Kiki, in minutul 56, din pasa lui Denis Alibec. Oaspeții…