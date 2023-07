Stiri pe aceeasi tema

- Farul a inceput perfect aventura europeana și a luat o opțiune importanta pentru calificarea in turul 2 al Champions League. Incurajați de un stadion arhiplin, fariștii au evoluat așa cum iși propusesera, ca in sezonul trecut: cu un pressing sus, o circulație foarte buna și rapida a mingei și cu un…

- Sergei Milinkovic-Savic (28 de ani) a parasit pe Lazio Roma, dupa opt ani petrecuti la formatia italiana, si s-a transferat la echipa Al-Hilal, din Arabia Saudita.Internationalul sarb a fost cumparat pentru o suma pe care presa italiana a apreciaza ca fiind de 40 milioane de euro, conform News.ro.…

- Farul Constanta - Sheriff Tiraspol, meci contand pentru prima mansa a primului tur preliminar din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 12 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- In primul tur preliminar al Ligii Campionilor, Farul Constanta va intalni Sheriff Tiraspol, campioana din Republica Moldova. Dupa doua cantonamente in aceasta vara, la Poiana Brasov si in Polonia, campioana Romaniei, Farul Constanta, intra in linie dreapta cu pregatirea pentru primul meci oficial al…

- Farul Constanta va intalni Sheriff Tiraspol in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Farul Constanta, campioana Romaniei, se pregateste de evolutiile din Liga Campionilor, competitie in care va intra din primul tur preliminar. "Marinariildquo; vor avea ca adversar in aceasta faza campioanei Republicii…