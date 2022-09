Farul Constanta, un nou amical cu Cerno More Varna

Stiri pe aceeasi tema

In pauza competitionata pentru actiunile loturilor nationale, Farul Constanta va disputa un meci de verificare in compania unui adversar devenit deja traditional, Cerno More Varna, potrivit news.ro.

- Momente de panica in aceasta seara, la meciul de fotbal Farul Constanta FC Arges, jucat la Ovidiu, in etapa a 10 a a Superligii.In prima repriza, in minutul 25, la scorul de 1 0 pentru echipa gazda, unui spectator de la tribuna a doua, de langa masa presei, i s a facut rau.Partida a fost intrerupta,…

- Doua dintre cele patru echipe din Superliga neinvinse dupa primele patru etape, Farul Constanta si nou promovata FC Hermannstadt, s au intalnit in aceasta seara la Ovidiu, in runda a cincea a campionatului.Meciul s a terminat fara goluri, astfel ca cele doua formatii isi prelungesc invincibilitatea.Disputa…

- Cel mai frumos gol al partidei a fost reusit de "marinarulldquo; Ionut Cojocaru. Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit meciul amical dintre echipele de Liga a 3 a Farul Constanta II si CS Tunari.A fost al treilea meci de verificare din perioada precompetitionala pentru "marinariildquo; mici,…

- FC Farul Constanța - FC U Craiova 1948, meci din etapa 1 a sezonului 2022-2023 din SuperLiga, se disputa, duminica, 17 iulie, de la ora 18:30, la Ovidiu, in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1. In meciurile din sezonul trecut, „marinarii” s-au impus o data, iar o partida s-a terminat…

- FCV Farul Constanta debuteaza in sezonul 2022-2023 al Superligii de fotbal cu un meci programat duminica, 17 iulie, de la ora 18.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, in compania celor de la FC U Craiova. „Suntem in fata unui nou sezon, un drum lung, unde vor fi lucruri bune si…

- Farul Constanța și CSA Steaua au incheiat la egalitate, scor 1-1, intr-un meci amical disputat la Ovidiu. Farul și-a prezentat echipamentul pentru sezonul 2022/2023 intr-un meci amical cu CSA Steaua. „Militarii” au deschis scorul in minutul 23. Bulgarul Tsvetelin Chunchukov a reluat cu capul o centrare…

- Farul Constanța a anunțat adversara din ultimul amical al verii inainte de startul Ligii 1, dobrogenii urmand a juca impotriva celor de la CSA Steaua la Ovidiu. Farul se pregatește de startul campionatului, prima etapa urmand a fi pe 15 iulie. Trupa lui Gica Hagi și-a anunțat fanii ca va disputa un…