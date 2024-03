Farul Constanta: Interes pentru Gheorghe Hagi de la un club din strainatate?

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini (26 WTA) a castigat sambata turneul WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Anna Kalinskaia (40 WTA) in trei seturi, 4-6, 7-5, 7-5. Paolini, care in semifinale a invins-o…

- Sorana Cirstea a fost invinsa de italianca Jasmine Paolini, cu 6-2, 7-6 (8/6), vineri, in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Cirstea (33 ani, 22 WTA), care a irosit mai multe sanse de a duce meciul in setul decisiv. Ea s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1…

- In cele patru zile si patru nopti de festival, UNTOLD Dubai a setat un record de participanti, peste 185.000 de fani din intreaga lume au ales sa descopere, in premiera pentru Emiratele Arabe Unite, universul UNTOLD, si sa combine realul cu imaginarul. Potrivit organizatorilor, in felul acesta, UNTOLD,…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 22 WTA) a vorbit despre decizia de a se muta in afara Romaniei. Tenismana locuiește acum in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. Sorana Cirstea va evolua la turneul de la Dubai, unde o infrunta astazi in primul tur pe Sofia Kenin (25 de ani, 45 WTA). Romanca a explicat de ce a…

- Farul - Dinamo // „Cainii” au deschis scorul in minutul 29, prin reușita lui Velkovski din centrarea lui Milanov, iar imediat dupa pauza s-au desprins la Ovidiu. Golul secund a fost semnat de Dennis Politic, din pasa lui Georgi Milanov, in minutul 48, și l-a lasat masca pe Hagi. ...

- Secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, se afla in Emiratele Arabe Unite și le propune saudiților o investiție majora in Romania. Emiratele Arabe au un sistem bugetar extrem de performant, iar Guvernul Romaniei ar vrea sa preia modelul pentru a fi implementat in Romania, informeaza News.ro.”In…

- Farul a vandut mai mulți jucatori de-a lungul timpului pentru sume importante, aceasta fiind una dintre sursele de venit importante pentru trupa lui Gheorghe Hagi. Constanțenii au obținut rezultate notabile in ultimii ani. In sezonul precedent a caștigat campionatul, iar in prezent se afla pe locul…

- Start-up-ul Start-Arctic Ice recolteaza gheața din fiordurile din Groenlanda și apoi o expediaza in Emiratele Arabe Unite pentru a o vinde unor baruri exclusiviste, potrivit The Guardian.Utilizarea gheții glaciare in bauturi este o practica obișnuita in Groenlanda și, de-a lungul anilor, mai mulți antreprenori…