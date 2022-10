Farul Constanta II, victorie in deplasare cu Agricola Borcea

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei joaca, luni, cu Bosnia-Hertegovina, in ultima etapa din Liga B, Grupa 3, a Ligii Natiunilor. Partida va avea loc pe stadionul Giulesti, de la ora 21.45 si va fi transmisa de Prima TV. In Liga B, Grupa 3, Romania ocupa ultimul loc, cu 4 puncte obtinute in cinci meciuri.…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta continua parcursul fara greseala in seria 1 a Ligii a 2 a.Astazi, formatia de pe litoral a inregistrat a treia victorie din tot atatea posibile, trecand pe teren propriu cu cu 5 2 de AS Magura 2012 Bacau.Au marcat Nicoleta Putina 4 , Nicoleta Deca 19, 42, 73…

- Etapa a treia a Ligii a treia la fotbal, seria a treia, i a adus prima victorie in competitie nou promovatei Gloria Baneasa, care a castigat cu 3 2 pe teren propriu meciul cu Agricola Borcea.Pentru Gloria au marcat Petre Bolojan doua goluri si Valentin Gaiceanu. Formatia din Baneasa e neinvinsa in trei…

- Universitatea Craiova o intalneste pe Farul Constanta, luni, 5 august, de la ora 21:30, intr o partida din etapa a 9 a din Liga 1.Partida se va disputa la Turnu Severin.Universitatea Craiova se afla pe locul 10, cu 11 puncte iar de partea cealalta, Farul Constanta este pe locul doi, cu 18 puncte, si…

- GT Sport Alba Iulia a dat lovitura la Daia Romana in debutul Ligii 4 Victorie in deplasare pentru GT Sport Alba Iulia in startul Ligii 4 Liga 4 de fotbal județului Alba, ediția 2022-2023, a debutat, vineri dupa amiaza, cu o victorie ”italiana” in deplasare obținuta de GT Sport Alba Iulia, la Daia Romana.…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a debutat cu dreptul in editia 2022 2023 a Ligii a 2 a, castigand astazi meciul de pe teren propriu cu CS Nicu Gane Falticeni. Jucatoarele pregatite de Ionut Florea, care este ajutat de antrenorul secund Marius Cojocaru si de preparatorul fizic Cristina Bujin,…

- Trei echipe din judetul Constanta vor lua startul in editia 2022 20232 a Ligii a 3 a, vineri, 19 august, urmand a se stabili programul.Cele trei formatii sunt Farul Constanta II, Gloria Albesti si Gloria Baneasa nou promovata si vor evolua in seria a treia, alaturi de CS Amara, Dunarea 2005 Calarasi,…

- Echipa a doua a celor de la FC Farul Constanta a sustinut sambata primul joc de verificare din acesta pauza competitionala.Fotbalistii antrenati de Sorin Radoi si Marius Axinciuc au intalnit nou-promovata in Liga a Treia, Gloria Baneasa.Partida a fost una la indemana „marinarilor” care s-au impus la…