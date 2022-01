Farul Constanta, egal cu Dinamo. Jefte Betancor, doua goluri pentru marinari“

Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (56 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a susținut o conferința de presa de peste 20 de minute la finalul meciului cu Dinamo de luni seara, caștigat de „marinari” cu 2-0. Succesul din Ștefan cel Mare i-a asigurat Farului o prezența intre primele șase echipe la finalul lui 2021,…

- In ultimul meci din 2021, Farul Constanta a invins in deplasare Dinamo.In cel mai bun "11ldquo; al etapei a 21 a a Ligii 1, prezentat de Liga Profesionista de Fotbal, a fost inclus si un jucator de la Farul Constanta, golgeterul echipei si al campionatului, Jefte Betancor 28 de ani , care a marcat un…

- Jefte Betancor (28 de ani), golgeterul formației pregatite de Gica Hagi (56 de ani), a irosit doua ocazii din poziții ideale in prima repriza a meciului Dinamo - Farul. Prima șansa ratata de Jefte a venit in minutul 22. A combinat rapid cu Grameni, l-a driblat din corp pe Razvan Popa și a ramas singur…

- Mircea Rednic (59 de ani) il contrazice pe Gica Hagi (56), dupa ce antrenorul Farului a vorbit despre un proiect pentru redresarea fotbalului romanesc și al echipei naționale. Tehnicianul lui Dinamo este de parere ca Dan Petrescu ar trebui numit selecționer, pentru ca „e singurul care a dovedit ca știe…

- Dinamo joaca acasa cu CFR Cluj. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet al etapei #15 Dinamo - CFR Cluj, live de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! Dinamo - CFR Cluj, echipele probabile DINAMO: 91. Iliev - 22. Sorescu, 4. Pinto,…

- In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul opt, cu 21 de puncte, in timp ce trupa din Banie e a treia, cu 28 de puncte. Farul Constanta si CSU Universitatea Craiova se intalnesc pe arena centrala a Academiei Hagi, de la Ovidiu, duminica, 7 noiembrie, de la ora 15.30, in etapa a 15 a a Ligii…

- Într-o seara europeana, cu dueluri în Europa League și în Conference League, Liga 1 propune un duel interesant: Farul Constanța vs FCSB. Este vorba despre un joc programat la Ovidiu, în etapa a 13-a a Ligii 1, dar amânat. Liga Profesionista de Fotbal a decis ca…

- Dinamo joaca acasa cu Rapid, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Prima TV și Look Sport+. Programul complet al etapei #13 din Liga 1 Dinamo - Rapid, live de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici! Dinamo - Rapid, echipe probabile DINAMO: 91.…