Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce juriul din Romania a fost eliminat din calculul rezultatelor finale la Eurovizion, a venit și reacția TVR, care a cerut organizatorilor – Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU) – sa furnizeze, in mod oficial, motivele concrete pentru care au inlocuit punctajul juriului nostru cu un…

- Votul Eurovision al Romaniei și al altor cinci țari a fost anulat la finala din anul 2022, intrucat s-au constatat nereguli. UPDATE Televiziunea Romana a anunțat, duminica la amiaza, ca juriul național din Romania a acordat cele mai multe puncte (12) pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, in clasamentul…

- Duminica de 8 mai, a treia dupa Paste, este numita „Duminica Mironositelor”. Aceasta este ziua in care se aduce un pios omagiu femeilor mironosite – Maria Magdalena, Maria lui Cleopa (numita si „cealalta Marie”), Salomeea si Ioana -, adica femeilor cele dintai vestitoare ale Invierii Domnului. Este…

- Actrita si regizoarea italiana Valeria Golino va prezida juriul Un Certain Regard, una dintre sectiunile oficiale ale Festivalului de Film de la Cannes, din care vor face parte si actorul venezuelean Edgar Ramirez si cantaretul francez Benjamin Biolay, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului.…

- Cazul Goretzka-Torres trebuie introdus in manualele despre sminteala planetara a arbitrajului. Sa vedeți distracție și pe la noi cand vine tehnologia! Anthony Taylor este un arbitru din Anglia. Un arbitru prost. Prin urmare, Anthony Taylor se califica sa arbitreze finala Champions League. La fel de…

- Intilnirea Președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Vladimir Zelensky, este posibila concomitent cu semnarea preliminara a Acordului de pace intre Rusia și Ucraina la nivelul Ministerelor de Externe. O astfel de condiție pentru jurnaliști a numit Vladimir Medinski, șeful delegației ruse la…

- Intrerupt din cauza pandemiei, Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cantecului Popular Romanesc „Valeria Peter Predescu” se reia in acest an. La eveniment pot participa inclusiv soliști din comunitațile romanești de peste granițe. Concurenții nu trebuie sa fie angajați (cu carte de munca) intr-un…

- 96 de filme romanești, lansate in cinematografe, festivaluri naționale și internaționale in 2021, intra in cursa pentru nominalizarile la cea de-a 16-a ediție a Galei Premiilor Gopo. Juriul este alcatuit din 11 profesioniști din domeniul cinematografic.