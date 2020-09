Farsă justițioidă pentru proști romînezi Luni, 28 septembrie, niște judecatori ieșeni l-au eliberat din arest pe milionarul Cristin Zamosteanu, arestat in urma cu doua luni, ca urmare a unor acuzații privind infracțiuni care ar fi produs pagube de aproximativ 10 milioane de euro, scrie in 7iasi.ro, Lucian Postu. Odata cu el a fost eliberata din arest și ” mina lui dreapta ”, o fosta funcționara a fiscului ieșean. Cu citeva zile in urma, alți judecatori ieșeni refuzasera eliberarea din arest a celor doi inculpați, considerind ca in dosarele lor sint suficiente motive ca ei sa ramina in arest. Inculpatul Zamosteanu e cel mai mare rechin… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

