Ministerul Sanatații se plange ca a pierdut controlul asupra farmaciilor, din cauza numarului imens al acestora și a vitezei cu care se cumpara, se vand și se deschid noi astfel de activitați. In loc sa le limiteze, ministerul a decis sa le majoreze taxele de autorizare, precum și sancțiunile in cazul incalcarii reglementarilor in vigoare.