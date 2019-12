Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea LIVE-SCOR, Metalurgistul Cugir – CSC Sanmartin 1-0, P. Pacurar a deschis scorul | Gruparea de sub Dragana vizeaza al treilea succes consecutiv Metalurgistul Cugir, cea mai in forma formație din Alba in acest moment, susține azi, de la ora 14.00, pe “Arena CSO”, penultima reprezentație…

- In etapa a 12 a a Ligii a 5 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele: in Seria Nord Vointa Sacele Viitorul Targusor 7 1, Dunarea Ciobanu Litoral Corbu 2 1, Victoria Mihai Viteazu CS Sharks Lumina 2 4, AS Litoral Sport 2019 Corbu Speranta Castelu 1 10, CS Pestera Sportul Tortoman…

- Somuz Falticeni a castigat fara emotii meciul din deplasare, cu CSM Pascani, contand pentru etapa a XII-a a Ligii a III-a. Formatia pregatita de Daniel Stoica s-a impus cu categoricul scor de 6-0 (3-0) pe terenul codasei CSM Pascani, urcand o pozitie in ierarhia Seriei I, pana pe locul 10. Golurile…

- Liga 4 “JUDETEANA”… In primul meci al etapei a IX-a a Ligii 4, CSM Vaslui s-a impus cu 4-1 in fata celor de la Sporting Barlad. Covacel, Saritanu, Tartarau si Abuzatoaei au adus cea de-a sasea victorie stagionala pentru echipa Primariei Vaslui. Celelalte meciuri ale etapei se joaca astazi, de la ora…

- Viitorul Negostina a realizat scorul etapei a VIII-a in campionatul Ligii a V-a, dupa ce a invins cu scorul de 8-0 pe Viitorul Adancata, o victorie la fel de clara repurtand și Unirea Horodnic de Sus, in duelul cu Sporting Voința Bunești. Mult mai echilibrat a fost derbiul rundei in Seria I, dintre…

- Liga 4 FOTBALUL MIC… Runda a sasea a Ligii 4 de fotbal ne ofera cateva meciuri care pot produce modificari in clasament. Ocupanta locului secund, Rapid Brodoc sta, iar FC Vulturesti, CSM Vaslui si FC 2007 Garceni pot profita. Liderul la zi al Ligii 4, Sporting Juniorul Vaslui joaca, pe teren propriu,…

- Salut inedit la debutul partidei Speranta Raucesti-Vointa Dochia: 11 contra 7 Duminica, 22 septembrie, s-au derulat partidele etapei a patra in cadrul Seriei A a Ligii a IV-a. La Raucesti, meciul dintre Speranta si Vointa Dochia s-a incheiat dupa numai 20 de minute de joc. In acel moment, unul dintre…

- Victorie importanta pentru CS Olimpic Cetate Rașnov, ieri, in etapa a treia a ligii a treia de fotbal. Echipa din Rașnov a invins, cu 3-1, in deplasare, pe U Craiova 2. Scorul a fost deschis de gazde in minutul 16, prin Popescu, insa brașovenii au revenit rapid și au egalat prin Lascu in minutul 20.…