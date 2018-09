Real Madrid a oprit seria victoriilor din acest inceput de campionat. A remizat la Bilbao, scor 1-1, intr-un meci plin de ratari, mai ales la poarta gazdelor. Cu Cristi Ganea doar in tribuna, Athletic Bilbao a deschis scorul in minutul 32. O pasa in fața porții a fost balbaita de Williams și Muniain. Al doilea a reușit pana la urma sa trimita mingea in plasa. ...