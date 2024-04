Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu este si nu va fi parte a conflictului din Ucraina, a declarat joi secretarul general Jens Stoltenberg, in conferinta de presa de la finalul reuniunii ministrilor de externe ai statelor Aliantei Nord-Atlantice. „Nu avem planuri sa trimitem trupe de lupta in Ucraina, nu a existat o solicitare…

- Vladimir Putin le-a cerut rușilor dea dovada de „patriotism” și sa mearga la secțiile de vot la turul de scrutin, programat in Rusia, intre 15... The post Mesajul transmis de Vladimir Putin, cu cateva ore inainte de alegerile prezidențiale din Rusia appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Comisia Europeana va sustine joi o declaratie in fata eurodeputatilor pe tema restituirii tezaurului romanesc, insusit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. Declaratia Comisiei va fi urmata de o dezbatere, dupa care va fi supusa la vot o rezolutie conexa, conform agendei sesiunii plenare…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE • Nu ar trebui sa existe restricții autoimpuse privind asistența militara a UE pentru Ucraina• Aliații UE și NATO ar trebui sa sprijine militar Ucraina cu nu mai puțin de 0,25% din PIB-ul lor anual• Camera Reprezentanților a SUA trebuie sa adopte fara intarziere…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca Statele Unite vor impune peste 500 de sanctiuni noi impotriva Rusiei, transmit agentiile internationale de presa. In acelasi timp, Washingtonul va aplica noi restrictii de export pentru aproape 100 de entitati care sprijina Rusia si va reduce in continuare…

- Masuri de intarire a Fortelor Armate Romane, inclusiv prin asigurarea cadrului legal adecvat care sa raspunda cerintelor de aparare a Romaniei, luate de Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), miercuri. CSAT a luat o serie de decizii importante cu ocazia intalnirii de miercuri, dupa ce a analizat…

- Liderul american ''a fost clar: incapacitatea Congresului de a actiona pune in pericol securitatea SUA, a NATO si a restului lumii libere'', indica un comunicat difuzat de Casa Alba dupa intalnire, transmit AFP si DPA potrivit Agerpres.In varsta de 81 de ani, Biden a evocat ''progrese incurajatoare''…

- A venit timpul ca diplomatia sa deschida drumul catre pace intre Rusia si Ucraina, a declarat miercuri ministrul apararii italian, Guido Crosetto, adaugand ca sprijinul ferm al Occidentului pentru Kiev este crucial pentru a asigura negocieri serioase, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Contraofensiva…