- Presedintele peruan Pedro Castillo se afla joi in detentie la o baza de politie din Lima, a doua zi dupa demiterea si arestarea sa intr-o zi in care vicepresedintele Dina Boluarte a fost investita in fruntea tarii latino-americane, scrie AFP. Cea de-a treia procedura de demitere l-a invins pe presedintele…

