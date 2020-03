Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, opera a arhitectului Antoni Gaudi, nu va mai primi vizitatori incepand de vineri, ca masura de precautie pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a informat joi intr-o declaratie La Junta Constructora del Temple Expiatori…

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, opera a arhitectului Antoni Gaudi, nu va mai primi vizitatori incepand de vineri, ca masura de precautie pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a informat joi intr-o declaratie La Junta Constructora del Temple Expiatori…

- CFR Cluj va juca duminica, de la 20:30, cu FCSB, in derby-ul play-off-ului din Liga 1. Inaintea meciului, echipa campioana s-a baricadat de teama coronavirusului. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, 15 martie, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport…

- Klaus Iohannis i-a chemat pe jurnaliști, marți seara, la Palatul Cotroceni, unde urmeaza sa susțina o declarație de presa, dupa ce a participat la o videoconferința cu șefii de stat sau de guvern din țarile membre ale UE pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19.De teama coronavirusului,…

- Primaria a decis, marți, sa inchida creșele și centrele pentru copii din cadrul Direcției de Asistența Sociala Bacau, pentru prevenirea infecției cu coronavirus. „Am solicitat un punct de vedere de la specialiștii DSP și aceștia au recomandat sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Miercuri va avea loc si primul joc din Bundesliga fara spectatori, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza AFP. Este vorba despre întâlnirea dintre Borussia Monchengladbach și FC Koln, care se va disputa pe Borussia-Park (Mönchengladbach), de la ora 19:30.Meciul dintre Borussia…

- Activitatile care presupun un numar mare de participanti vor fi interzise in Romania, pana cel putin la finalul lunii martie, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus COVID-19. Masura, anuntata duminica de reprezentantii Ministerului Afecerilor Interne, vizeaza in special activitatile cu minim…

- Coronavirusul le da emotii oficialilor Barcelonei. Catalanii evolueaza marti in Liga Campionilor, in Italia, iar inainte si dupa confruntare jucatorii vor face anumite analize. Acestea se pot repeta si in perioada premergatoare duelului retur cu Napoli, din Spania, potrivit Mediafax.Citește…