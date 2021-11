Stiri pe aceeasi tema

- Doar cateva zile mai despart Austria de momentul cand autoritațile vor plasa in carantina milioane de rezidenti care nu sunt vaccinati cu schema completa impotriva COVID-19, anuntat joi cancelarul Alexander Schallenberg, relateaza Reuters și DPA, citate de Agerpres . Masura vine in timp ce țara atinge…

- Aryna Sabalenka, numarul doi mondial în tenisul feminin, susține ca s-a vaccinat anti-Covid pentru a nu mai sta în carantina. Ea a ratat turneul de la Indian Wells dupa ce s-a îmbolnavit cu noul coronavirus. În trecut, Sabalenka și-a exprimat îngrijorarea cu privire…

- Austria a anuntat vineri ca interzice accesul in cafenele, restaurante si frizerii persoanelor nevaccinate cu schema completa impotriva Covid-19, pe masura ce infectiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an iar guvernul se lupta sa-i convinga pe cei care refuza sa se vaccineze, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca Statele Unite si-au securizat deja milioane de doze din medicamentul experimental anti-COVID-19 produs de Pfizer, astfel incat sa le poata cumpara imediat ce Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA) va aproba acest tratament, informeaza…

- Cetațenii austrieci nevaccinați anti-coronavirus risca sa intre in carantina. Conform noilor planuri guvernamentale, relatate de agenția DPA, acest lucru s-ar putea intampla daca situatia din unitatile de terapie intensiva se agraveaza. „Suntem pe cale sa ne impiedicam de o pandemie a celor neprotejati”,…

- La nivel global,numarul deceselor asociate Covid-19 a depașit pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul Reuters, relateaza News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al deceselor asociate Covid-19 raportate in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia, Brazilia, Mexic…

- Norvegia a acceptat luni sa mareasca exporturile de gaze naturale in Europa, in conditiile in care preturile angro record i-au determinat pe furnizorii din Marea Britanie sa solicite sprijinul statului si au provocat temeri legate de o criza a furnizarii de alimente, transmite Reuters. Preturile…

- Coreea de Sud va cumpara 1,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 din Romania, a anunțat ministrul Sanatații de la Seul miercuri, intr-o declarație de presa citata de Reuters . Cele 1,5 milioane de doze de vaccin pe care Coreea de Sud le cumpara din Romania sunt de la companiile Pfizer și…