Fără permise de conducere, la început de an. Motociliști vitezomani și șoferi drogați, prinși de poliție In primele zile ale noului an, polițiștii au prins motocicliști și șoferi care au incalcat legea. Polițiștii Biroului Rutier au oprit, duminica, participanți la trafic, care circulau cu viteze nepermise in localitați, iar alții conduceau sub influența drogurilor. Pe DN2, un motociclist care circula cu 178 km/h, in localitate și alți trei șoferi care conduceau […] The post Fara permise de conducere, la inceput de an. Motociliști vitezomani și șoferi drogați, prinși de poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri, intre care o femeie insarcinata, care intentionau sa ajunga la o cabana din comuna Dumitresti, judetul Vrancea, s-au ratacit, sambata seara, urmand indicatiile oferite de GPS. Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea a anuntat ca, in noaptea de sambata spre duminica, s-a intervenit…

- Proprietarii unor mașini vandalizate in timpul protestului de la Parlament au depus deja plangeri la Poliție, in urma carora au fost deschise primele dosare penale pentru distrugere, au precizat, marți, surse judiciare. Potrivit surselor citate, semnatarii plangerilor sunt doua persoane fizice, nu…

- Soțul Dianei Șoșoaca s-a prezentat, joi, la Secția 6 Poliție pentru a semna pentru controlul judiciar. Silviu Șoșoaca a raspuns acuzațiilor aduse de jurnalista italiana Lucia Goracci, negand ca ar fi mușcat-o de mana. „Nu am mușcat pe nimeni, ma faceți sa rad. Nu agresez de felul meu pe nimeni. E o…

- Sindicalistii din Politie incep de luni protestele in fata prefecturilor, urmand ca in 16 decembrie sa protesteze la MAI, iar in 17 decembrie, la sediile partidelor din actuala coalitie de guvernare, solicitand aplicarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice. ”Incepand cu data de…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian. Laburistul Neil Coyle,…

- Patru persoane, care vindeau droguri consumatorilor din București și Ilfov, au fost reținuți, dupa ce au fost prinși cu cannabis și cocaina. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a patru persoane, acuzate de trafic internațional de droguri de risc și mare risc și…

- O mașina de Poliție a fost implicata, marți dupa-amiaza, intr-un accident, pe Calea Vacarești din Capitala. Un biciclist in varsta de 65 de ani a fost ranit. Circulația tramvaielor in zona a fost blocata. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, conducatorul unei autospeciale de Poliție care se deplasa…

- Cinci mașini au ars, in noaptea de marți spre miercuri, in parcarea unui bloc din zona centrala a municipiului Galati. Focul a fost provocat intentionat, ancheta fiind preluata de Politie. Incendiul a izbucnit intr-o parcare de pe strada Brailei din Galati. Cinci masini au fost cuprinse de foc, iar…