Fără permis, băut, la volanul unei mașini fără RCA Un echipaj de poliție de la Secția Rurala Vadu Moldovei, care acționa in control trafic joi noapte, a oprit, in jurul orei 22.00, pe drumul comunal Ciumulești, un autoturism VW care circula pe direcția Vadu Moldovei – Ioneasa.La volan era un barbat care le-a spus polițiștilor ca nu are niciun ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

