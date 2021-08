Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta USR PLUS in coalitia de guvernare este puternic legata de desfiintarea SIIJ, de depolitizarea si profesionalizarea administratiei publice, a declarat copresedintele formatiunii Dacian Ciolos. „Trebuie sa recunoastem ca prezenta noastra in coalitie e legata puternic de capacitatea noastra de…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a afirmat ca, in momentul in care proiectul “Fara penali in functii publice” va fi supus la vot in Parlament, in 30 de zile trebuie organizat referendumul, iar daca apare un nou val pandemic si oamenii nu vot putea participa, atunci acest obiectiv risca sa fie…

- „Discutam daca sa depunem moțiunea imediat dupa inceperea sesiunii parlamentare sau dupa Congresul PNL. In ce ma privește, consider ca ar fi mai bine ca aceasta moțiune sa nu influențeze lupta interna din PNL. Sa iși duca in PNL batalia și injuraturile lor, fara sa fie folosit PSD-ul in aceasta disputa.Discutam,…

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea “neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un “penal”, a anuntat, sambata, secretarul general al social-democratilor, Paul Stanescu. “Cu un condamnat…

Emil Turdean, inculpat intr-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda (are cel puțin unul, posibil mai multe!), se ține cu dinții de funcția deținuta in Biroul Politic...

- Cat a fost in Opoziție, USR-PLUS și-a construit imaginea in jurul inițiativei „Fara penali in funcții publice”, pentru care a strans peste un milion de semnaturi.Acum, USR-PLUS recunoaște ca Adrian Nastase nu mai poate fi incadrat in categoria „Fara penali in funcții publice”. Citește AICI cum a TRANSFORMAT…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, luni, dupa sedinta coalitiei, ca il sustine pe premierul Florin Citu in ciuda infomatiilor aparute in presa potrivit carora a facut inchisoare in SUA timp de doua zile pentru ca a condus sub influenta alcoolului. Kelemen Hunor a declarat, luni, ca ceea ce s-a intamplat…

Un important lider al USR-PLUS Turda este cercetat penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda. Inițial, procurorii au "rezolvat" cazul prin renunțarea la urmarirea penala, insa instanța a...