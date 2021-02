Fara „Dracula Park“ in Parcul Cornitoiu. Aceasta este, mai nou, decizia Primariei Craiova, dupa ce s-a tot vorbit de acest proiect, iar in 2019 a fost aprobat in Consiliul Local (CL) studiul de fezabilitate al investitiei. In Planul de Acțiune pentru Craiova Oraș Verde, votat in ultima sedinta de CL, se vorbeste si de Parcul Cornitoiu, zona unde municipalitatea isi propusese ca construiasca un parc tematic despre Dracula. Un proiect care nu a fost vazut cu ochi buni de consilierii locali din opozitie de la acea vreme (PNL), dar care a fost a votat in august 2019 de majoritatea PSD din Consiliul…