Fără Dobre pe banca, Lupacul pierde cu Jiul și ratează play-off-ul CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac a pierdut sambata, 3 decembrie, scor 1-2, confruntarea din deplasare cu CSM Jiul Pretroșani, in etapa a XV-a a Ligii a III-a, Seria a VII-a! Deși carașenii au deschis scorul prin Jinga și au fost in avantaj la pauza, n-au rezistat in partea secunda, iar gazdele au intors scorul prin Cocina și Danaila. Antrenorul Lucian Dobre nu a facut deplasarea cu echipa la acest meci. „Croații” vor incheia anul 2022 pe locul 6, cu 21 de puncte, și nu mai au șanse la calificarea in play-off, chiar daca mai sunt inca trei etape de disputat din actualul sezon. Locul 4, ultimul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

