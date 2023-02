Stiri pe aceeasi tema

- Asistatii social apti de munca nu vor mai primi nicio forma de sprijin financiar din partea statului, daca refuza sa lucreze la locurile de munca oferite. Amenintarea vine din partea ministrului Marius Budai, in condițiile in care legea va fi modificata in urmatoarele luni.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat cine sunt romanii care nu mai primesc ajutoare sociale. Reprezentanții Guvernului de la București au luat masuri importante privind categoriile de cetațeni care vor beneficia de sprijin financiar din partea statului. In ce condiții nu vor mai primi bani, potrivit…

- „Ma uit ce are nevoie o familie dar ma uit si la cei apti legal si din punct de vedere al sanatatii sa munceasca si nu le mai acord niciun sprijin daca nu vor sa munceasca”, a spus ministrul Muncii, Marius Budai, sambata, la Alba Iulia.„Mai avem o reforma foarte importanta, tot pe bani europeni: venitul…

- Deputatul PNL Raluca Turcan l-a atacat luni pe ministrul Muncii, Marius Budai si i-a sugerat ca "reforma in domeniul pensiilor sa se inspire din modele occidentale, care pun mai presus echitatea sociala, care stimuleaza munca si contributivitatea, si sa nu cada in capcana de a se inspira din modele…