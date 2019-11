Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 de ani s-a ales cu dosar penal pentru un noian de infractiuni, dupa ce, beat si fara permis, a iesit in trafic cu o motocicleta neinmatriculata.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 20.50, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata sau ...

- Doua persoane au ajuns aseara la spital, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei gorjene Vagiulești. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reișit faptul ca un barbat, de 51 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, in timp ce conducea un atelaj…

- Un barbat in varsta de 43 de ani care a iesit cu mopedul in trafic desi nu detine permis de conducere a ajuns joi la spital in urma unui accident rutier.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in jurul orei 17.30, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 208B, intre localitațile Verești și ...

- Trei barbati, cu varsta intre 32 si 46 de ani, sunt cercetati penal dupa ce politistii rutieri i-au oprit pentru controale de rutina in trafic, stabilind ca acestia fie nu avea permis de conducere, fie acesta fusese suspendat pentru abateri rutiere.

- Un tanar fara permis a gonit cu politia pe urmele lui, dupa ce a iesit in trafic cu un motociclu neinmatriculat. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 17.08, in timp ce acționa pe DN 17 din comuna Ilișești, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Suceava a ...

- Polițiști din cadrul Secției 1 Rurale Feldioara, Postul de Poliție Prejmer, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat. In fapt, la data…

- Un barbat care a plecat la plimbare cu un moped, desi nu are permis, a ajuns la spital dupa ce a cazut pe partea carosabila.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 16.30, in timp ce conducea mopedul pe un drum neclasificat din comuna Zvoristea, un barbat de 41 de ani din municipiul ...

- Un tanar in varsta de 18 ani, rezident in Spania, care nu detine permis de conducere, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prin de politie in trafic, la volanul unei masini.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in jurul orei 00.55, o patrula din cadrul Secției de Poliție Burdujeni a oprit…