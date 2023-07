Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, achitarea fostului ministru de Interne Gabriel Oprea pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier din anul 2015 care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina, conform Agerpres.CAB a respins ca nefondat…

- ​Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, a fost achitat definitiv, miercuri, in procesul in care a fost judecat pentru ucidere din culpa in legatura cu accidentul rutier din octombrie 2015, care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina. Decizia a fost luata astazi de Curtea de Apel București,…

- Fostul ministru de interne Gabriel Oprea, acuzat de ucidere din culpa in cazul morții lui Bogdan Gigina, a fost achitat definitiv prin decizia Curții de Apel București de miercuri, 26 iulie. Sentința vine dupa aproape 8 ani de la accidentul in care tanarul polițist si-a pierdut viața.Pe 6 martie, Gabriel…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv miercuri, in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi luat 10.000 de euro de la o doctorița in schimbul unui post sub conducerea sa. Curtea de Apel București a respins apelul DNA, dupa ce Tribunalul Giurgiu il achitase…

- Fostul primar al sectorului 5 Cristian Popescu Piedone scapa de inchisoare in dosarul „Colectiv”. Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au admis, miercuri, recursul in casație formulat de Piedone, au anulat sentința data de instanțele inferioare (Tribunalul, respectiv, Curtea de Apel București),…

- Curtea de Apel Craiova a dat o sentinta definitiva marți, in dosarul in care Gheorghe Dinca, de 70 de ani, din Caracal, a fost acuzat de uciderea a doua adolescente. Instanta a mentinut pedeapsa de 30 de ani de inchisoare stabilita de Tribunalul Olt, in septembrie 2022. Al doilea inculpat din dosar,…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus miercuri reducerea pedepsei aplicate lui Costin Mincu, unul dintre patronii clubului Colectiv, de la 8 ani la 6 ani si 6 luni, ca urmare a prescrierii faptelor pentru doua infractiuni. Magistratii i-au admis lui Mincu o contestatie in anulare impotriva deciziei definitive…

- Sentinta definitiva in dosarul in care cantareata Lidia Buble este acuzata de dare de mita. Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea definitiva a cantaretei la un an de inchisoare cu suspendare. Hotararea de azi este definitiva. Amintim ca dosarul a fost solutionat initial de Tribunalul Bucuresti.…