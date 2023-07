Stiri pe aceeasi tema

- Iata cateva dintre companiile care au anunțat reduceri de personal incepand cu luna ianuarie, potrivit datelor Reuters : Industria auto* AUTOLIV : producatorul suedez de airbaguri și centuri de siguranța a declarat pe 8 iunie ca intenționeaza sa reduca aproximativ 8.000 de locuri de munca, ceea ce…

- Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite au anuntat miercuri un proiect de cod de conduita comun cu privire la inteligenta artificiala (AI) deschis tarilor democratice, care ar urma sa se aplice in mod voluntar in acest sector, transmit AFP si Reuters. ”In viitoarele saptamani, vom prezenta un proiect…

- ”Atenuarea riscului de extinctie din cauza inteligentei artificiale ar trebui sa fie o prioritate globala, alaturi de alte riscuri la scara societala, cum ar fi pandemiile si razboiul nuclear”, au scris peste 350 de semnatari intr-o scrisoare publicata de Centrul nonprofit pentru Siguranta Inteligentei…

- Politia londoneza a anuntat sambata ca barbatul arestat dupa ce s-a izbit cu masina de portile de la Downing Street, cladirea care gazduieste biroul si resedinta premierului britanic Rishi Sunak, a fost eliberat intre timp, in asteptarea unor investigatii suplimentare, transmite Reuters.Barbatul,…

- Criza profunda in educatie in UE. Potrivit ministrului Educatiei, Ligia Deca, sistemul preuniversitar din Romania incepe sa se confrunte cu un deficit de cadre didactice. Tinerii sunt din ce in ce mai demotivati sa intre in invatamant: salarii mici, prestigiu zero. Care este situatia in alte parti din…

- Cresterile ratelor dobanzilor Bancii Centrale Europene (BCE) sunt in etapa finala, a declarat vicepresedintele BCE Luis de Guindos, unui ziar italian, avertizand in acelasi timp ca nivelul mai ridicat al costurilor imprumuturilor ar putea tensiona calitatea activelor bancilor, chiar daca indicatorii…

- Fondurile de investitii si-au marit pariurile impotriva sectorului imobiliar suedez, deoarece investitorii prevad ca ratele mai mari ale dobanzilor vor afecta preturile proprietatilor si vor expune vulnerabilitatea pietei la inasprirea creditarii bancare,

- Fondurile de investitii si-au marit pariurile impotriva sectorului imobiliar suedez, deoarece investitorii prevad ca ratele mai mari ale dobanzilor vor afecta preturile proprietatilor si vor expune vulnerabilitatea pietei la inasprirea creditarii bancare,