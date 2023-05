Stiri pe aceeasi tema

- LIDL Romania, unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarket-uri de retail din Romania, pune la vanzare o serie de produse noi. Așadar, care sunt produsele noi pe care LIDL le-a adus in magazinele din toata țara. Vor face furori. Romanii vor sta la cozi ca sa le cumpere. Lidl propune romanilor o serie…

- Un oraș din Europa este o destinație turistica perfecta pentru romani. Locuitorii de acolo vorbesc limba romana, dar au și o mulțime de atracții turistice, pe care oamenii ar trebui sa le viziteze cel puțin o data. Mai mult, este și aproape de Romania!

- „Nu se vor scumpi. Este o abordare care nu cred ca este corecta. Este vorba de o actualizare a pretului medicamentelor foarte ieftine, adica cu o valoare de pana la 50 de lei ca ele sa se gaseasca, sa ramana pe piata. Este esential. Noi ne dorim pentru pacienti si acces la medicamente, nu numai la servicii…

- Inaintea acestei serii de texte scurte pe care v-o propun astazi, doresc sa fac o precizare. Cand critic Bucurestiul, nici pe departe nu imi indrept privirea catre bucurestenii onesti, ci doar catre autoritatile centrale, ce asigura guvernanta nationala. Daca ar fi fost buna, nu as fi avut decat cuvinte…

- Locuitorii din Boțești, județul Argeș, sunt revoltați și disperați dupa ce au aflat ca OMV planuiește sa faca acolo un depozit subteran de dioxid de carbon Sursa articolului: OMV vrea sa ingroape Romania in noxe – REVOLTA uriașa la Boțești | Planul depozitului de dioxid de carbon – Documente-bomba Credit…

- Un grup format din trei tineri, cu varstele cuprinse intre 14 și 15 ani, a fost prins de polițiștii locali din Onești in timp ce incercau sa smulga barele de inox de la fantana arteziana din Parcul Municipal, informeaza Poliția Locala. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orei 12:00, cand polițiștii…

- Cicadele sunt niște insecte care seamana cu lacustele. Sarah Dwyer a inceput sa le prepare invelite in ciocolata si sa le comercializeze. Ideea i-a venit dupa ce in primavara anului 2021 a fost o invazie in Maryland.„Am petrecut 10 ani pentru a construi aceasta afacere cu caramele acoperite cu ciocolata…

- ​Presedintele Colegiului Medicilor, prof. dr. Daniel Coriu, se intreaba, referitor la ancheta privind stimulatoarele cardiace refolosite, inclusiv de la persoane decedate, la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, „cum a fost posibil" ca acest lucru „sa se intample intr-un spital timp de 5 ani" si subliniaza…