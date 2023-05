Stiri pe aceeasi tema

- Inter a invins-o pe AC Milan, 2-0, in manșa tur a semifinalelor Champions League. Golurile partidei au fost marcate de Edin Dzeko și Henrikh Mkhitaryan. Manșa retur este programata marți, 16 mai. AC Milan – Inter 0-2 Min. 90+4. Final de meci! Min. 64: Bara pentru Milan! Tonali a lovit stalpul din dreapta…

- Cu opt zile inaintea primei manșe a semifinalei Champions League, de pe San Siro, se anunța deja ca va fi „casa inchisa”. Peste 74.000 de tifosi vor asista la „Derby della Madonnina” european, cu aproape 10 milioane de euro incasari AC Milan iși va dobori recordul de incasari la proximul duel din Liga…

- Real Madrid – Manchester City si Milan – Inter sunt semifinalele Ligii Campionilor. De altfel, este pentru al doilea an consecutiv cand Real Madrid si Manchester City se intalnesc in semifinale. Vor fi doua semifinale de foc in Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City, dar si derby-ul milanez…

- Real Madrid - Manchester City și Inter - AC Milan sunt cele doua semifinale ale ediției 2022-2023 din Champions League. Ultimele care au patruns in careul de ași, City și Inter, au spulberat emoțiile miercuri seara și au mai facut un pas spre trofeul suprem, mult-ravnita cupa cu „urechi mari”. Milan…

- Inter nu concepe sa se impiedice la retur de Benfica și vrea revanșa cu Milan pentru semifinala de-acum 20 de ani. „Fara Liga, doar opt jucatori ar fi siguri ca vor ramane la Inter, iar antrenorul va fi demis”, scrie Tuttosport. In prima manșa, „nerazzurrii” au invins, scor 2-0. Dupa succesul și evoluția…

- Simone Inzaghi (46 de ani) este in mare pericol dupa al treilea eșec la rand in Serie A. Daca pierde și-n Cupa și este eliminat apoi din Liga de Benfica, risca sa fie dat afara. Inter a continuat seria neagra in campionat cu a treia infrangere consecutiva, 0-1 acasa cu Fiorentina. Situația lui Simone…

- Simone Inzaghi (46 de ani) acuza arbitrajul lui Daniele Chiffi in Inter - Juventus (0-1), ce trebuia sa sancționeze mana lui Adrien Rabiot (27) in faza premergatoare reușitei lui Filip Kostic (30). Dar asistentul video a confirmat decizia. Inter a pierdut Il Derby d'Italia (0-1) și, totodata, al treilea…

- Napoli, Milan și Inter s-au calificat in „sferturile” Champions League. Serie A nu a mai avut trei reprezentante in aceasta faza din 2006. E posibil al 3-lea Derby della Madonnina in Liga. In precedentele, rossonerii au trecut de fiecare data mai departe. Intr-o perioada dificila in fotbalul italian,…