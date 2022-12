Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalele croate au deplans miercuri infrangerea echipei nationale in fata Argentinei (3-0) in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dar au salutat o echipa "eroica" care va incerca sa obtina acum locul 3, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Voi sunteti eroi", a scris cotidianul Slobodna Dalmacija…

- Capitanul selectionatei Croatiei, Luka Modric, regreta ca echipa sa nu a mai reusit sa repete performanta de la editia trecuta a Cupei Mondiale, oprindu-se de aceasta data in semifinale, dupa esecul suferit marti seara in fata Argentinei, scor 0-3, la turneul final din Qatar. „Nu am reusit, din pacate.…

- Ivana Knoll, fana croata devenita celebra la Mondialul din Qatar, spune ca nu a fost impresionata de naționala Argentinei. Fosta Miss Croația a fost in tribune pe Lusail Stadium, dar spune ca Argentina nu a impresionat-o, in ciuda victoriei categorice, 3-0. Ivana Knoll nu e impresionata de Argentina…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Argentinei si Croatiei, care are loc marti seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Louis van Gaal a confirmat vineri seara ca va parasi postul de selectioner al Olandei, dupa esecul suferit de echipa sa in fata Argentinei, la loviturile de departajare ( scor 3-4 ), in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. „Nu voi continua ca antrenor al selectionatei Olandei,…

- Jamie Carragher, fostul fundaș central al lui Liverpool, a vorbit despre interviul in care Cristiano Ronaldo l-a criticat pe Erik Ten Hag, antrenorul lui Manchester United. „Nu-l respect pe Ten Hag, pentru ca nici el nu mi-a aratat mie respect”, a spus Ronaldo in interviul acordat lui Piers Morgan.…