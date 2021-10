Familie de tineri distrusă după ce în casă a fost adusă soacra Un cuplu s-a destramat dupa ce in casa a intrat si soacra mica, ca sa-i ajute la cresterea copilului. Scandalurile s-au tinut lant, ajungandu-se la divort. In plus, sotia a ajuns sa ceara emiterea unui ordin de protectie impotriva celui care inca ii este sot. Nu a reusit sa-i convinga insa si pe judecatori de necesitatea impunerii unor restrictii. Luciana si Gabriel L. au impreuna o fetita, nascuta in aprilie 2019. Dupa nasterea fetitei, familia s-a largit la patru persoane, intrucat mama femeii a venit sa-i ajute. Soacra si ginerele nu au reusit insa cu niciun chip sa se inteleaga. Tensiunile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

