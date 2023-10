Familie de romi, refuzată la un ștrand din Petrești. Administratorul, trimis în judecată Administratorul unui ștrand din Petrești a fost trimis in judecata pentru purtare abuziva. Barbatul este acuzat ca nu a lasat o femeie sa intre la piscina și i-a adresat cuvinte jignitoare deoarece era de etnie roma. Fapta a avut loc in luna iulie 2021, dar dosarul a ajuns in instanța in 2023. Femeia a mers […] The post Familie de romi, refuzata la un ștrand din Petrești. Administratorul, trimis in judecata first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

- Administratorul unui ștrand din Sebeș, județul Alba, a fost trimis in judecata pentru purtare abuziva. Barbatul este acuzat ca nu a lasat o femeie sa intre la piscina și i-a adresat cuvinte jignitoare deoarece era de etnie roma.

