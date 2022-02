Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la disparitia sa brusca ce a provocat o vie emotie la sediul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) din New York, o tapiserie reprezentând Guernica lui Picasso a fost reexpusa la intrarea în sala Consiliului de Securitate de catre familia Rockefeller, proprietara operei de arta,…

- Rusia a deplasat în ultimele zile aproximativ 30.000 de trupe de lupta și arme moderne în Belarus, cea mai mare desfașurare militara a Moscovei în aceasta țara de la sfârșitul Razboiului Rece, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. Desfașurarea…

- Un document al ONU consultat de Reuters afirma ca talibanii si aliatii lor au ucis zeci de fosti oficiali afgani, membri ai fortelor de securitate si colaboratori ai misiunii militare internationale din Afganistan, dupa retragerea din aceasta tara a coalitiei conduse de SUA.Conform informatiilor…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca a aprobat pastila anti-Covid produsa de Pfizer, devenind astfel primul medicament antiviral administrat pe cale orala autorizat in Uniunea Europeana, potrivit Reuters . EMA „a recomandat ca Paxlovid sa fie autorizat pentru tratamentul COVID-19…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a indemnat tarile lumii sa dea dovada de mai multa ambitie in ceea ce privește vaccinarea populației, informeaza AFP. Potrivit lui Guterres, obiectivul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), este ca fiecare tara din lume…

- Cluburile de fotbal au cheltuit în 2020 mai mult de jumatate de miliard de dolari, reprezentând comisioane pentru impresari, conform unui raport al FIFA. Cluburile de fotbal au cheltuit 500.8 milioane de dolari sub forma de comisioane catre impresari în anul 2020, reprezentând…

- Fostul rugbist Petre Florescu a murit, la varsta de 76 de ani, a anunțat Federația Romana de Rugby, pe pagina de Facebook. Petre Florescu s-a nascut pe 22 iunie 1945, in comuna Valea Ciorii din județul Ialomița. A debutat in rugby in 1960,la echipa Vulcan București, pe postul de mijlocaș la gramada…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, declarat marti caz contact dupa s-a aflat in apropierea unui responsabil al Organizatiei bolnav de COVID-19, a intrat in izolare pentru cateva zile, potrivit unor surse diplomatice, noteaza AFP. Antonio Guterres, in varsta de 72 de ani, si-a anulat viitoarele…