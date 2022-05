Familia regală britanică va da găzduire familiilor ucrainene nevoite să fugă din țara lor Familia regala britanica ofera gazduire familiilor ucrainene fortate sa isi paraseasca tara din cauza razboiului, la fel ca mii de alti britanici generosi, sustine publicatia britanica Daily Express, potrivit DPA. Membrii acesteia au promis ca isi vor face partea lor de datorie si vor oferi gazduire refugiatilor, insa familia regala nu doreste publicitate, potrivit cotidianului mentionat. Aproximativ 53.800 de refugiati ucraineni au sosit in Marea Britanie sub auspiciile schemei de vize, inclusiv prin programul „Case pentru Ucraina”, prin care s-au acordat peste jumatate din numarul de vize oferite.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Vladimir Putin a susținut un discurs prin care iși indeamna armata sa obțina victoria in Ucraina, Zelenski a susținut și el un discurs prin care a declarat: „Vom caștiga!” Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, comemorand victoria asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Imaginile din satelit difuzate de Maxar Technologies luni (21 martie) arata fum negru gros și cladiri puternic avariate in zonele urbane din Ucraina. Imaginile arata pagubele cauzate de atacurile rusești in orașul-port din sudul asediat Mariupol și in apropiere de Talakivka; Irpin și Hostomel, la nord-vest…

- Margarita Morozova a trait cel de-al Doilea Razboi Mondial. Acum, ucraineana in varsta de 87 de ani se afla din nou implicata intr-un razboi. Bibliotecara pensionara locuiește in Harkov, un oraș ucrainean de 1,5 milioane de locuitori, care se afla langa granița cu Rusia. A fost bombardata de loviturile…

- Echipa Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) din Polonia a declarat joi (17 martie) ca incearca sa ofere sprijin psihologic refugiaților ucraineni care parasesc țara lor. 1,8 milioane de refugiați au fugit in Polonia și alte mii de refugiați au trecut in Europa de Est, cand razboiul din Ucraina intra…

- Volodimir Zelenski a tinut un discurs istoric in fata membrilor Camerei Reprezentantilor si Senatului SUA. Presedintele ucrainean a intrebat, retoric, daca este „prea mult sa le cerem” aliatilor din NATO, inclusiv SUA, sa impuna o zona de interdictie aeriana deasupra Ucrainei. Principalele declarații…

- Regina Elisabeta a II-ua l-a gazduit luni pe premierul canadian Justin Trudeau la Castelul Windsor. Aceasta a fost prima audiența in persoana a Majestații Sale de la recuperarea de la COVID-19, potrivit autorului regal Omid Scobie, conform Insider. „Regina tocmai s-a intalnit cu premierul canadian JustinTrudeau…

- Programul de extindere a bazei militare de la Mihail Kogalniceanu este „blocat din cauza unor contestații”, a anunțat ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu. Ministrul roman a facut aceasta declarație luni, 7 martie 2022, la Baza Aeriana 57 de la Mihail Kogalniceanu (județul Constanța). Ministrul…

- Familia regala a Marii Britanii va fi preocupata in primul rand de sanatatea reginei dupa ce aceasta a fost depistata cu COVID-19. Palatul Buckingham a declarat ca, femeia care implinește 96 de ani in doua luni și a fost complet vaccinata, are simptome ușoare dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19.…