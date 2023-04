Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Michael Schumacher va depune plangere impotriva revistei germane Die Aktuelle, care a publicat un fals interviu cu legendarul pilot de Formula 1, generat cu ajutorul inteligentei artificiale, a transmis joi Sabine Kehm, purtatoarea de cuvant a familiei, transmite AFP, preluata de Agerpres.Sabine…

- Publicatia s-a laudat ca a obtinut un interviu cu Michael Schumacher, primul dupa ce acesta a suferit un grav traumatism cranian in urma unui accident la schi care a avut loc la sfarsitul anului 2013 in Alpii francezi, informeaza AFP, citat de Agerpres.Miercuri, revista, care este specializata in stiri…

- Rivalitatea dintre Lewis Hamilton și Fernando Alonso a fost una acerba inca din perioada in care cei doi au fost coechipieri la McLaren (2007), iar ibericul a surprins in momentul a fost pus sa aleaga cel mai dificil adversar din cele peste doua decenii petrecute in Formula 1.

- Lewis Hamilton se afla in ultimul an de contract cu Mercedes, iar in presa au aparut zvonuri conform carora britanicul ar putea pleca la Ferrari. Inaintea Marelui Premiu al Australiei, multiplul campion mondial a vorbit despre viitorul sau.

- Lewis Hamilton, de 7 ori campion mondial in Formula 1, se afla in ultimul sau an de contract cu Mercedes-AMG Petronas, prelungit pentru inca 2 ani in 2021. In pauza de iarna au aparut primele discuții cu privire la extinderea colaborarii dintre britanic și echipa din Brackley. La momentul respectiv,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, cu sapte titluri de campion mondial in palmares, a declarat pentru BBC ca echipa Mercedes nu l-a ascultat atunci cand a dezvoltat monopostul pentru actualul sezon al Campionatului Mondial de Formula 1."Anul trecut, au fost lucruri pe care le-am spus. Le-am evidentiat…

- Mercedes a pierdut supremația in ultimele doua sezoane din Formula 1, titlul mondial fiind cucerit de Max Verstappen. La capatul testelor din Bahrain (au durat trei zile), Lewis Hamilton a tras unele concluzii, multiplul campion mondial fiind de parere ca monopostul pe care il va conduce se afla tot…

- Seful echipei de Formula 1 Mercedes, Toto Wolff, a oferit un indiciu convingator ca Lewis Hamilton va pilota pentru echipa germana pana cel putin la sfarsitul anului 2025, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…