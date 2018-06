Stiri pe aceeasi tema

- Starea cantaretului de muzica ușoara originar din Șimleu Silvaniei, Alexandru Jula, este incerta, dupa ce au aparut informatii legate de decesul sau, confirmate inclusiv de directorul Teatrului “Nae Leonard” din Galați, ulterior pe contul de Facebook al artistului fiind postat un mesaj de catre un…

- Alexandru Jula a murit, conform mai multor anunțuri postate de prieteni pe Facebook. Zilele trecute, cantaretul a ajuns in stare grava la spital, in Galați, in urma unui accident vascular cerebral. Alexandru Jula a murit. Cantarețul avea 83 de ani. Vedeta vesnic tanara, parca fara varsta,…

- Situatia cantaretului Alexandru Jula este incerta, dupa ce au aparut informatii legate de decesul sau, confirmate inclusiv de directorul Teatrului "Nicolae Leonard, ulterior pe contul de Facebook al artistului fiind postat un mesaj de catre persoane din familie, conform caruia la ora 23:00, starea…

- Situatia cantaretului Alexandru Jula este incerta, dupa ce au aparut informatii legate de decesul sau, confirmate inclusiv de directorul Teatrului „Nicolae Leonard, ulterior pe contul de Facebook al artistului fiind postat un mesaj de catre persoane din familie, conform caruia la ora 23:00, starea sa…

- Cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a ajun , luni, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, prezentand simptomele unui accident vascular cerebral, iar in prezent starea lui de sanatate este stabila, informeaza news.ro.Alexandru Jula, care prezenta simptomele unui accident…

- Imediat ce au aflat contul de Facebook al unuia dintre bataușii care au bagat un batran din Brașov in spital, sute de romani au simțit nevoia sa-și descarce furia postand mesaje dure pe pagina acestuia. Nici mama agresorului nu a scapat de critici, contul ei fiind de asemenea asaltat de oamenii oripilați…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Conducerea Spitalului de Copii din Galati a deschis o ancheta, dupa ce o pacienta a filmat in baia salonului mai multi viermi. Managerul unitatii spune ca situatia a fost remediata si ca se fac periodic igienizari.O pacienta a filmat viermi in baia salonului de la Spitalul de Copii din Galati,…